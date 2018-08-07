Venezuela halkı liderine sahip çıktı

Venezuela’da halk, Pazar günü düzenlene bir askeri tören sırasında CIA destekli ‘Tişört giyen askerler’ isimli muhalif bir grup tarafından drone’lu suikast girişimine uğrayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya sahip çıkmak için sokaklara indi. Başkent Caracas sokaklarını dolduran Venezuelalılar, işgal girişimine Başkanlarına sahip çıkarak cevap verirken, Savunma Bakanı da kuvvet komutanlarıyla kameraların karşısına geçerek Maduro’ya bağlılık yemini etti. Venezuela’nın suikasttan sorumlu tuttuğu Kolombiya ve ABD ise suçlamaları reddetti.

Venezuelalılar, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin (PSUV) çağrısıyla düzenlenen “Başkan Maduro’yu korumak için vatanseverler sokakta” isimli miting için sabah saat 10.00’dan itibaren Caracas sokaklarına akın etti.

VATAN SAVUNMASI

Morelos Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe ellerinde Venezuela bayraklarıyla katılan vatandaşlar, ülkenin kurucusu Simon Bolivar, ABD emperyalizmine karşı çıkan eski Başkan Hugo Chavez ve Maduro lehine sloganlar attı. Telesur’a konuşan göstericilerden Maira Funes “Simon Bolivar’ın Junin Zaferi’nden 194 sene sonra vatanı korumak için sokaktayız” dedi. Miting, Maduro’nun kaldığı Miraflores Başkanlık Sarayı önünde sona erdi.

ABD YALANLADI

Suikast girişimi sonrası ordu da Başkan Maduro’ya bağlılık olduklarını ve başkomutanı asla terk etmeyeceklerini bildirdi. Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile birlikte kameraların karşısına geçen kuvvet komutanları, ülkeyi kaosa sürükleyen bu tip kaos eylemlerinin cezasız kalmayacağını dile getirdi.

Öte yandan, Venezuela liderinin suikast girişiminden sorumlu tuttuğu ABD ve Kolombiya suçlamaları reddetti. Konu hakkında açıklama yapan ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, olayın Venezuela rejimi tarafından uydurulduğunu ve somut kanıt sunulursa araştıracaklarını iddia etti. Kolombiya Dışişleri ise “Devlet Başkanı Santos’a saygı gösterilmesini talep ediyoruz” açıklaması yaptı.