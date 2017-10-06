Venezuela lideri Maduro Beştepe'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Maduro, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ilişkilerini ele alarak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak. İki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikinci toplantısı da düzenlenecek.
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