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Venezuela lideri Maduro Beştepe'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Maduro, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ilişkilerini ele alarak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak. İki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikinci toplantısı da düzenlenecek.

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