Vergi Dairesi yarın saat kaça kadar açık? 2018 Vergi Dairesi kaçta kapanıp kaçta açılıyor?

Vergi Dairesi yarın saat kaça kadar açık? Vergi Dairesi kaçta kapanıp kaçta açılıyor? 2018 Vergi Dairesi çalışma saatleri nedir? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Vergi daireleri, yeniden yapılandırma kapsamındaki başvurular için yarın saat 23.59'a kadar açık olacak. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların 27 Ağustos mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekiyor. Vergi dairesi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve vergi dairesinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Vergi dairesi 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vergi daireleri, vergisel açıdan mükelleflere hizmet sunan temel idari birimdir. Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden tespit edilir. Mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemek ile Maliye Bakanlığı yetkilidir. İşte Vergi Dairesi çalışma saati ile ilgili yapılan son açıklamalar

Vergi daireleri yarın gece yarısına kadar açık



Vergi daireleri, yeniden yapılandırma kapsamındaki başvurular için yarın saat 23.59'a kadar açık olacak.



Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçluların 27 Ağustos mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekiyor.



Geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'inci, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9'uncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7'inci ve bu yılki motorlu taşıtlar vergisinin borç yapılandırmasını yarın saat 23.59'a kadar tüm vergi dairelerinde yapabilecek.



7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 19.00'a, yarın saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.



Öte yandan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla Pazartesi günü başkanlığın internet sitesi üzerinden bazı bankalara ait kartlar ile de ödeme yapılabilecek.

VERDİ DAİRESİ NORMALÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır. Vergi daireleri aynı zamanda Tahsil Dairesi'dir.



Günümüzde vergi dairelerinin birleştirilerek; her ilde tek bir vergi dairesi oluşturulması planlanmıştır. Bu yönde çalışmalar yürütülmektedir. Tek vergi dairesi uygulamasında pilot bölge olarak Eskişehir belirlenmiştir.

Vergi daireleri, hafta içi her gün 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.





Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 312 415 30 00 numaralı telefon veya +90 312 415 28 21-22 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.