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Vergi kesintisine ilişkin madde önergeyle tasarıdan çıkarıldı

Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki ücretlerde vergi kesintisi oranı yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre, "Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, önergeyle tasarıdan çıkarıldı. Böylece, üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

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