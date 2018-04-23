Verne Troyer hayatını kaybetti
'Avanak Ajan' filmlerinde canlandırdığı Mini-Me karakteriyle tanınan ve dünyanın en kısa insanlarından biri olan ABD'li oyuncu Verne Troyer, hayata gözlerini yumdu.
Verne Troyer, 1969 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde dünyaya geldi. 1987 yılında Centreville Lisesi’ni bitiren aktör, akondroplazi türü cüceliğe sahip olduğu için yalnızca 81 santimetre boyundaydı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.
ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMADI
Ailesinin kendisine her zaman diğer kardeşleriyle eşit davrandığını anlatan oyuncu, uzun bir süre alkolle mücadele etti. 2002 yılında neredeyse alkol zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybeden Troyer, geçtiğimiz sene bir tedavi merkezine başvuracağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun hayatını kaybetme sebebi açıklanmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.