Vesayet prangaları kırıldı

Hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi, küresel güçlerinin Türkiye’yi işgal hareketiydi. Türkiye’yi askeri ve sivil vesayetle, terörle, ekonomik operasyonla dize getiremeyen küresel güçlerin tetikçi cuntacılar başarılı olsaydı ülkede iç savaş çıkarılacak, böylece ekonomisi ve siyasi istikrarı bozulacak Türkiye yeniden IMF tarafından yönetilen bir ülke haline getirilecekti. Teröristbaşı Fetullah Gülen ABD’den Türkiye’ye dönecek, koloni valisi gibi Türkiye’nin sömürülmesi sürecini yönetecekti. Türkiye’nin Güneydoğu’su koparılarak Ortadoğu’da kurulmak istenen kukla terör devletinin topraklarına katılacaktı.



SİPER OLDULAR



O gece Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülkesine sahip çıkmak için meydanlara taşan Türk milleti, darbecilerin tanklarına bedenlerini siper ederek vatanı korudu. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde dirilişe geçen Türk milleti, aradan geçen iki yıllık sürede sivil ve askeri bürokraside gizlenen vatan hainlerini de büyük bir darbe vurunca terörle mücadelede 40 yıldır görülmemiş başarılara, ekonomik büyüde dünya rekorlarına imza attı. Ülkedeki güven ve istikrarın göstergesi olarak yabancı turist akınına uğrayan Türkiye için artık 2023 hedefleriyle dirilişten şahlanışa geçiş vakti.



HEDEF ERDOĞAN’DI



15 Temmuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsı üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırıların zirvesiydi ve aslında bu saldırılar bu tarihten yıllar önce başlamıştı. AK Parti’yi kapatma davası, Gezi olayları, MİT kumpası, 17-25 Aralık darbe girişimlerinin hepsi FETÖ ve onun vesayet sistemindeki işbirlikçilerinin saldırılarıydı. FETÖ’nün Türkiye’ye karşı işbirliği yaptığı ayyuka çıktığı terör örgütleri PKK ve DEAŞ da planın diğer ayaklarını oluşturuyordu. İki polis memurunun evinde uykudayken öldürülerek çözüm sürecinin baltalanarak Doğu ve Güneydoğu’da karakollara saldırılar, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi büyükşehirlerde arka arkaya patlatılan bombalı saldırılar hem Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarını hedef alıyor hem de etnik ve mezhepsel fay hatlarının tetiklenmesi amaçlanıyordu.



ŞAHLANIŞ BAŞLADI



15 Temmuz’da darbeciler başarısız olup, onların terör örgütleri yerine dağları taşları bombalayan TSK ve Emniyet içindeki uzantıları da temizlendikçe Türkiye’de de canlı bomba, bombalı kamyon saldırılarının, karakol baskınlarının bitmesi tesadüf değil. Çünkü artık dirilişe geçen Türk milleti, yıllardır parasını verdiği halde ABD ve İsrail’den alamadığı silahlı insansız hava araçlarını kendi üretip teröristleri mağaradan başını çıkarttığı anda etkisiz hale getiriyor. Türkiye artık kendi tankını, savaş uçağını, savaş gemisini, füzesini, uydusunu üretiyor. Türkiye artık IMF’den borç almıyor ve IMF’nin hazırladığı ekonomik programlarla yönetilmeye çalışılan ülkede değil. Türkiye’de artık askeri darbelerle, milletin seçtiği hükümetler ve liderler devrilemiyor. Türkiye’de iktidar olup da muktedir olamayan başbakanlar, vesayet sistemi yok. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimini püskürterek şahlandı. Artık 2023 ve 2051 hedefleri doğrultusunda ekonomik ve sosyal hedeflerinin peşinde koşuyor. Türkiye vesayet boyundurluğundan kurtuldu ve dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olma yolunda. Türk milleti ise hem gelir ve refah seviyesi hem de bilimde, sanatta, sporda kısacası hayatın her alanında dünya çapında başarılara imza atıyor.



HEDEFLER BÜYÜDÜ



16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucunda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecine girmişti. 24 Haziran’da yapılan seçimlerin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,60 oy oranı ile doğrudan halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 24 Haziran seçimlerine gelinceye kadar parlamenter sistem içerisinde, özellikle de 16 yıllık AK Parti iktidarları süresince, çok büyük mücadeleler verildi. Güçlü Meclis ve güçlü hükümet yapısıyla, 2023’e uzanan yeni sistemde hedefler de arttı. Özetle, yeni hükümet sistemiyle Türkiye, ayağındaki tüm prangaları atmış, tüm vesayet odaklarından kurtulmuş büyük bir devlet olarak yeni bir çağa kapı açtı.