Vestel’den annelerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir ürün: Vestel Köpük 5000 Süt Isıtıcı

Vestel, küçük ev aletleri ailesinin son üyesi Köpük 5000 Süt Isıtıcı'yı annelerin beğenisine sundu.Vestel Köpük Süt Isıtıcı ile anneler, çocukları için her zaman aynı sıcaklıkta süt ısıtabiliyor, sütün sıcaklığını kontrol etmek için bileklerine damlatmaları gerekmiyor. Süt ısıtırken en korkulan sütün taşmasıdır. Vestel Köpük ile, annelerin bu derdi de tarihe karışıyor.

Otomatik kapanma özelliği sayesinde sütün taşması engelleniyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip Vestel Köpük Süt Isıtıcı, maksimum 67,5 dereceye kadar süt ısıtma yaparken, sadece süt ısıtmakla kalmıyor, çocukların favorisi olan sıcak çikolata yapma imkanı da sunuyor. Annelerin yeni yardımcısı Vestel Süt Isıtıcı'nın tavsiye edilen perakende fiyatı 349 TL.