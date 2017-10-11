Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül

Reklamcılar Derneği tarafından 5-6 Ekim tarihlerinde 29’uncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali çerçevesinde verilen ödüllerin kazananları belli oldu. 2 bin 527 başvurunun değerlendirildiği ve 7 büyük, 151 Kristal Elma, 157 Gümüş ve 167 Bronz olmak üzere toplam 482 ödülün dağıtıldığı yarışmadan; Vestel 2 Kristal, 9 Gümüş Elma ile döndü. Vestel 11 ödülle dayanıklı tüketim sektöründe en çok ödül alan marka oldu.

Gurme Fırın, Mix&Go, Viziizle, Anneler Günü ve Elma Sütü kampanyaları ile toplam 4 ana kategoride 11 ödül alan Vestel’in ödül aldığı kampanya ve kategorilerin tamamı şöyle:

Kategori: Radyo / Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma –Vestel Gurme Fırın

Kategori: Medya / Ürün ve Hizmet-Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma –Mix&Go

Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma –Mix&Go- Vestel Küçük Ev Aletlerinden Büyük Gıybet

Kategori: Medya / Sosyal Medya-Video Platfom Kullanımı

Gümüş Elma –Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Yaratıcı Mecra Kullanımı

Gümüş Elma –Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Markalı İçerik-Ürün

Gümüş Elma –Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim

Kristal Elma –Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal medya platformunun yaratıcı yenilikçi kullanımı

Gümüş Elma –Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma –Anneler Günü-Eve Değil Anneme

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal Medya-En Yaratıcı Gerçek Zamanlı Aksiyon

Gümüş Elma –Elma Sütü

Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim

Kristal Elma –Anneler Günü-Eve Değil Anneme