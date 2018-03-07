'Vicdan Konvoyu'na Kütahya'dan destek

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı tutularak işkenceye uğrayan kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek için bir grup gönüllü, Kütahya'dan Hatay'a uğurlandı.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Zafer Meydanı'ndaki uğurlama töreninde sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, insanlığın vicdanını temsil eden Vicdan Konvoyunun 6 Mart'ta İstanbul'dan yola çıktığını hatırlattı.

Suriye'de 2011'de başlayan anlamsız bir savaşta kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 500 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini belirten Yenipazar, şunları kaydetti:

81 ilden katılım sağlandı

"Bu savaşı durdurmak üzere, gerçekten tamamıyla barışçıl amaçlarla ordumuz da bölgede bir operasyon düzenliyor. Suriye'deki mağdur durumda olan kadın ve kız çocuklarımızın sesini hiç kimse duymak istemiyor. Şu anda Suriye hapishanelerinde sistemin esir tuttuğu 120 binin üzerinde insan var ve bunların arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunmakta. Bunu dünya hiçbir şekilde dikkate almıyor. Türkiye'deki hanımlar bunun farkındalar ve yarın tüm dünyaya bu gerçeği haykıracaklar ve duyuracaklar."

İHH ve Memur-Sen organizasyonuyla yapılan programa 81 ilden katılım sağlandığını aktaran Yenipazar, Kütahya'dan yola çıkan otobüsün Adana'daki konvoya katılarak yarın konvoyla Hatay'a ulaşacağını sözlerine ekledi.

Gruptakiler duaların ardından yola çıktı.