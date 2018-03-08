Vicdanlar bugün sınırda
İstanbul’dan Van’a, İzmir’den Batman’a Türkiye’nin dört bir yanından yollara düşen susmayan vicdanlar ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacak.
- ZEYNEP TÜRKOĞLU
Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ‘Vicdan Konvoyu’ bugün Hatay’da olacak. İstanbul’dan Hatay’a doğru yola çıkan kadınların yer aldığı ve 60 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde mola verdi. İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, konvoyun Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacağını söyledi. ‘Vicdan Konvoyu’nun bütün dünyada ses getirdiğini ifade eden Sönmez “Gözlerimizle görüp, dokunmak istiyoruz. Kız kardeşlerimize sarılmak istiyoruz. Onların özgürlüğünün bir an önce şartsız bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bütün çabamız bunun için” diye konuştu.
SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ
Memur-Sen Kadın Kolları Komisyon Başkanı Habibe Öçal da 2011’den beri Suriye’de en büyük mağduriyeti kadın ve çocukların yaşadığını belirterek “Suriye insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, Mart 2011’den 2017 sonuna kadar Suriye rejimi zindanlarında 13 bin 581 kadın tutuklandı ve istismara uğradı. Resmi kayıtlara geçtiği kadarıyla rejimin cezaevlerinde hala tutuklu olan 417’si kız çocuğu, en az 6 bin 736 kadın maalesef bu vahşeti yaşamaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı. 55 ülkeden sivil toplum kuruluşu üyesi kadınların yer aldığı ‘Vicdan Konvoyu’nda 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok’un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok da bulunuyor. Konvoya katılan Uygur Türk’ü kadınlar kendi acılarına da sessiz kalınmamasını isterken, Srebrenitsa Anneleri ise “Suriyeli kadınları en iyi biz anlarız” diyerek konvoydaki tüm katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Konvoy İstanbul-Hatay güzergahındaki katılımlarla 200 otobüsle bugün Hatay’a ulaşacak. ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Hatay sınırında dünyaya çağrı yapacak olacak konvoydaki kadınlar, Suriye’deki zindanlarda hukuksuzca tutulan 6 bin 736 kadını temsilen götürülen 6 bin 736 yazmayı da sınırdaki tellere bağlayacak.
Habibe Öçal ve Gülden Sönmez
ŞEHİT OLSUN AMA TECAVÜZ OLMASIN
Suriyeli İmam Bedir, gözyaşları içinde duygu ve düşüncelerini şöyle anlattı: “Hayalim gerçek oldu. Senelerdir sessiz kalmamak için hayal ediyordum. Kadınlar, hatta ninelere bile işkence yapıyorlar. Bu sebeple sessiz kalmayalım. Benim ailem Suriye’de yaşıyor. İman kesinlikle diyor ki, ‘Vatanı bırakma’, vatan bu yüzden çok önemli. Şehit olsun ama tecavüz olmasın. Şimdi belki bu dakikada yüzlerce kadına Suriye’de tecavüz ediliyor. Bayanlar şehit düşüyor ve cesetlerini köpeklere yediriyorlar. Cesetleri çöpe atıyorlar. Fırın yapmışlar, cesetleri fırına atıyorlar. Sırf ileride mahkeme olmasın diye. Mahalle yanık kokusuna dayanamıyor. Öyle bir Suriye var. Kadın günlerini kutluyorlar ya ama bizim Suriyeli kadın tecavüz altında. Altı aydan beri banyo yapamıyoruz. Türkiye iyi ki var.”
Erdoğan ‘Vicdan Konvoyu’ temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de Esad rejiminin hapishanelerinde, hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için oluşturulan ‘Vicdan Konvoyu’nun temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı. Vicdan Konvoyu temsilcileri, Erdoğan’ın ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu ziyaret etti. Suriyeli mahpus kadınların sorunlarına dikkat çeken temsilciler, desteklerinden ötürü komisyona teşekkür etti.
15 Temmuz şehitleri Erol Olçok’un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok da ‘Vicdan Konvoyu’nun yolcuları arasında.
Vicdan Konvoyu Adana’da böyle görüntülendi
İstanbul’dan Hatay’a doğru yola çıkan 70 otobüsten oluşan Vicdan Konvoy’u, akşam Adana’da TÜYAP Fuar Alanına ulaştı. Geceyi burada geçiren konvoyun katılımcıları, sabah Hatay’a yola çıktı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.