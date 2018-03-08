Vicdanlar bugün sınırda

Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen ‘Vicdan Konvoyu’ bugün Hatay’da olacak. İstanbul’dan Hatay’a doğru yola çıkan kadınların yer aldığı ve 60 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde mola verdi. İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, konvoyun Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacağını söyledi. ‘Vicdan Konvoyu’nun bütün dünyada ses getirdiğini ifade eden Sönmez “Gözlerimizle görüp, dokunmak istiyoruz. Kız kardeşlerimize sarılmak istiyoruz. Onların özgürlüğünün bir an önce şartsız bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bütün çabamız bunun için” diye konuştu.

SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ

Memur-Sen Kadın Kolları Komisyon Başkanı Habibe Öçal da 2011’den beri Suriye’de en büyük mağduriyeti kadın ve çocukların yaşadığını belirterek “Suriye insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, Mart 2011’den 2017 sonuna kadar Suriye rejimi zindanlarında 13 bin 581 kadın tutuklandı ve istismara uğradı. Resmi kayıtlara geçtiği kadarıyla rejimin cezaevlerinde hala tutuklu olan 417’si kız çocuğu, en az 6 bin 736 kadın maalesef bu vahşeti yaşamaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı. 55 ülkeden sivil toplum kuruluşu üyesi kadınların yer aldığı ‘Vicdan Konvoyu’nda 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok’un eşi ve Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok da bulunuyor. Konvoya katılan Uygur Türk’ü kadınlar kendi acılarına da sessiz kalınmamasını isterken, Srebrenitsa Anneleri ise “Suriyeli kadınları en iyi biz anlarız” diyerek konvoydaki tüm katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Konvoy İstanbul-Hatay güzergahındaki katılımlarla 200 otobüsle bugün Hatay’a ulaşacak. ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Hatay sınırında dünyaya çağrı yapacak olacak konvoydaki kadınlar, Suriye’deki zindanlarda hukuksuzca tutulan 6 bin 736 kadını temsilen götürülen 6 bin 736 yazmayı da sınırdaki tellere bağlayacak.

Habibe Öçal ve Gülden Sönmez