Vicdanlara yolculuk

Türkiye'de yaşanan savaşta işkence ve kötü muamele gören kadınların özgürlüğü talep etmek amacıyla oluşturulan ‘Uluslararası Vicdan Konvoyu’, dün Hatay’ın Suriye sınırına gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. Milli ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya da “Kadınların bir araya gelip dünya liderlerine bu şekilde sesini duyurmasını çok kıymetli buluyorum” diyerek konvoya destek verdi. Suriye’de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkat çekmek ve özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan ‘Uluslararası Vicdan Konvoyu’, İstanbul Yenikapı Miting Alanı’ndan yola çıktı. Türkiye’deki kadınların öncülüğünde konvoya, 55 ülkeden farklı din, dil, ırk ve kültürlerden binlerce kadın katıldı. Katılımcılar arasında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyen, hukukçu, medya mensubu, gazeteci, yazar, doktor, sanatçı, sporcu, siyasetçi, ev hanımı ve çalışan kadınlar yer aldı.

‘BİZ DUYDUK SENİ SURİYELİ KARDEŞİM’

Yenikapı’da düzenlenen basın açıklamasında Vicdan Konvoyu adına konuşan İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez “Suriye’deki savaş, çocuk ve kadın mağduriyeti konusunda herhalde insanlığın geldiği en utanç verici tablo. Bir taraftan katliamlar devam ederken, Guta’yı görüyoruz. Çocuk cesetleriyle karşı karşıyayız.” dedi. 400 binden fazla insanın sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutulduğunu söyleyen Sönmez “Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden. 13 bin 104 insan bu dönemde bu hapishanelerde işkenceden hayatını kaybetti. Akıbetinden hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insanı ‘kayıp’ diye geçiyor haberler. 116’sı çocuk 4 Bin 219’u kadın. 6 bin 736 kadın ise halen bu hapishanelerdeler. İşkence görüyorlar, tecavüze uğruyorlar” diye konuştu. Hapishanelerde beklenen vicdanın yola çıkan konvoyda olduğunu söyleyen Sönmez “Biz duyduk seni Suriyeli kardeşim. Sizi duymamızı engellemek isteyenlerin tüm gürültüsüne rağmen sizi duyuyoruz. Acınızı hissediyoruz. Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu Konvoy’da olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Bir dünya kadın buradayız. Ey Suriyeli kardeşlerimiz sizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KADINLARI KONVOYDA BULUŞTU

‘Vicdan Konvoyu’na yurt dışından Pakistan Milletvekili Munaza Hasan, Ukraynalı Doktor ve Milletvekili Olga Bogomolets, İskoçyalı Yazar-Gazeteci ve Kadın Hakları Aktivisti Yvonne Rıdley, İngiltere Newcastle Belediye Meclis Üyesi Ann Schofield, Katar Emiri Ailesinden Asia Waheed Alrabayah, Malay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dato Sri Dr. Zaleha Kamaruddin, Mandela’nın gelini Rayne Rose Mandela-Perry, İngiltere’den ödüllü komedyen, yazar ve aktör Sajeela Kershi ve Bosna’dan Srebrenitsa Anneleri gibi önemli isimler dahil oldu.

Konvoyun sözcülüğünü Gülden Sönmez yapıyor.