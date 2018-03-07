Vicdanlara yolculuk
Suriye’de binlerce masum kadın cezaevlerinde infaz ediliyor, sistematik işkence ve tecavüze uğruyor. Yaşanan drama dikkat çekmek isteyen 55 ülkeden insan hakları savunucuları uluslararası ‘Vicdan Konvoyu’ ile Suriye sınırına doğru yola çıktı.
- ZEYNEP TÜRKOĞLU
Türkiye'de yaşanan savaşta işkence ve kötü muamele gören kadınların özgürlüğü talep etmek amacıyla oluşturulan ‘Uluslararası Vicdan Konvoyu’, dün Hatay’ın Suriye sınırına gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. Milli ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya da “Kadınların bir araya gelip dünya liderlerine bu şekilde sesini duyurmasını çok kıymetli buluyorum” diyerek konvoya destek verdi. Suriye’de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkat çekmek ve özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan ‘Uluslararası Vicdan Konvoyu’, İstanbul Yenikapı Miting Alanı’ndan yola çıktı. Türkiye’deki kadınların öncülüğünde konvoya, 55 ülkeden farklı din, dil, ırk ve kültürlerden binlerce kadın katıldı. Katılımcılar arasında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyen, hukukçu, medya mensubu, gazeteci, yazar, doktor, sanatçı, sporcu, siyasetçi, ev hanımı ve çalışan kadınlar yer aldı.
‘BİZ DUYDUK SENİ SURİYELİ KARDEŞİM’
Yenikapı’da düzenlenen basın açıklamasında Vicdan Konvoyu adına konuşan İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez “Suriye’deki savaş, çocuk ve kadın mağduriyeti konusunda herhalde insanlığın geldiği en utanç verici tablo. Bir taraftan katliamlar devam ederken, Guta’yı görüyoruz. Çocuk cesetleriyle karşı karşıyayız.” dedi. 400 binden fazla insanın sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutulduğunu söyleyen Sönmez “Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden. 13 bin 104 insan bu dönemde bu hapishanelerde işkenceden hayatını kaybetti. Akıbetinden hiçbir şekilde haber alınamayan 76 bin insanı ‘kayıp’ diye geçiyor haberler. 116’sı çocuk 4 Bin 219’u kadın. 6 bin 736 kadın ise halen bu hapishanelerdeler. İşkence görüyorlar, tecavüze uğruyorlar” diye konuştu. Hapishanelerde beklenen vicdanın yola çıkan konvoyda olduğunu söyleyen Sönmez “Biz duyduk seni Suriyeli kardeşim. Sizi duymamızı engellemek isteyenlerin tüm gürültüsüne rağmen sizi duyuyoruz. Acınızı hissediyoruz. Dünyanın dört bir yanından din, dil, ırk fark etmeden bir dünya kadın toplandık, insanlığın vicdanına doğru yola çıkıyoruz. Suriye hapishanelerinde beklenen vicdanın bu Konvoy’da olduğunu söylemek üzere yola çıkıyoruz. Bir dünya kadın buradayız. Ey Suriyeli kardeşlerimiz sizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
DÜNYA KADINLARI KONVOYDA BULUŞTU
‘Vicdan Konvoyu’na yurt dışından Pakistan Milletvekili Munaza Hasan, Ukraynalı Doktor ve Milletvekili Olga Bogomolets, İskoçyalı Yazar-Gazeteci ve Kadın Hakları Aktivisti Yvonne Rıdley, İngiltere Newcastle Belediye Meclis Üyesi Ann Schofield, Katar Emiri Ailesinden Asia Waheed Alrabayah, Malay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dato Sri Dr. Zaleha Kamaruddin, Mandela’nın gelini Rayne Rose Mandela-Perry, İngiltere’den ödüllü komedyen, yazar ve aktör Sajeela Kershi ve Bosna’dan Srebrenitsa Anneleri gibi önemli isimler dahil oldu.
Konvoyun sözcülüğünü Gülden Sönmez yapıyor.
8 MART’TA DÜNYAYA ÇAĞRI
Yenikapı Miting Alanı’nda saat 10.30’daki basın açıklamasının ardından yola çıkan konvoyun daha sonraki durakları ise sırasıyla Kocaeli, Sakarya, Ankara, Adana olacak. Ardından konvoy 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hatay Fuar Alanı’ndan saat 10.30’da dünyaya seslenecek. 60 otobüsle İstanbul’dan yola çıkan konvoya Anadolu’dan da katılım olması bekleniyor. Toplamda 200’e yakın otobüsle Hatay’a ulaşması planlanan konvoy, yapılan etkinliklerin ardından İstanbul’a geri dönecek.
BİR SES DE SİZ VERİN
Burcu Çetinkaya (Milli Rallici-Türkiye)
Milli rallici Burcu Çetinkaya uluslararası anlamda önemli bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek “Faklı dil ve dinlerden insanlar var. Bütün bu kadınlar el ele verip, Suriye’de zindanlarda işkencelere maruz kalan, tecavüze uğrayan, canlarını kurtaramayan kadınların sesi olmak için bir araya geldik. Bu anlamda bizim ufacık bir katkımız var” dedi. Savaşlarda kadın ve çocukların çok fazla zarar gördüğünü anlatan Çetinkaya, kadınların bir araya gelerek uluslararası anlamda etkinlik düzenlemesinin önemli olduğuna işaret ederek ‘Vicdan Konvoyu’nun olumlu sonuçlara katkı vermesini temenni etti.
İSLAM ALEMİ BİRLEŞMELİ
Asia Waheed Alrabayah (İş Kadını/Katar)
KATAR Emiri Ailesinden Asia Waheed Alrabayah ‘Vicdan Konvoyu’na katılan isimler arasında. İş kadını ve aktivist kimliğiyle birçok yardım kampanyasına katılan Alrabayah “Tüm Katarlı kadınlar için buraya geldim. Suriyeli kadınların çığlığını dünyaya ulaştırmaya çalışacağım. Dünya Kadınlar Günü’nde “Biz sizinle birlikteyiz” demek için Suriye sınırına gidiyoruz” dedi. Alrabayah şöyle devam etti: Maalasef İslam Alemi ve Müslüman kadınlar gereken desteği gösteremedi. Artık tüm çekişmeleri bırakıp Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz bir birlik olsun.
Mandela’nın evinden savaşa ‘dur’ demek için geldim
Nolusapho Mandela (Mandela’nın gelini/Güney Afrika)
Nolusapho Mandela (Mandela’nın gelini/Güney Afrika): Suriye’de yaşamları bu şekilde tehdit etmek insani değil. Şayet birlikte güç olursak Suriye’de olanlar üzerinde etki yaratabiliriz. Mandela’nın evinden, Güney Afrika’dan bunun için buraya geldim. Hem dışarıdan gelen kadınlarla hem de buradaki kadınlarla Suriye’deki insanlık dışı savaşa ‘dur’ demek için buradayım. Mandela’nın hapiste tutulduğu dönemlerde biz de kendi ülkemizde birçok problemler yaşadık. Ve biz medya yoluyla dünyanın farklı başkentlerinde Mandela’nın özgürlüğüne kavuşabilmesi için büyük bir çaba serf ettik. Böylece önemli bir güç ve etki elde ettik.
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