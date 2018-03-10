Vicdanların çığlığı susmayacak

Suriye'de Esad rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkencelere maruz kalan kadınların sesini duyurmak için düzenlenen ‘Vicdan Konvoyu’ programına katılan farklı ülkelerden 10 binin üzerinde kadın, hemcinslerinin sesi oldu.

7 YILDIR BEKLİYORUZ

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez, Suriye’deki savaşın 7. yılının yaşandığına dikkati çekti ve şöyle konuştu: 7 yıldır çocuk katliamını izliyoruz. Daha geçen hafta Doğu Guta’da katledilen, parçalanan çocukların cesetlerini inceledik. Hapishanelerde kadınlara yönelik işkence ve tecavüzleri duyduğumuzda gerçekten çok ciddi bir şekilde etkileniyoruz. 7 yıldır bekliyoruz. Hapishanede tutulan kadınlarla ilgili, ne Birleşmiş Milletler’de ne başka bir uluslararası mekanizmada ne İslam İşbirliği Teşkilatı’nda ne devlet liderlerinde, hiçbir girişim gerçekleşmiyor. Oysa bütün uluslararası metinler, mekanizmalar, kadınların, çocukların korunmasından bahsediyor. Koruyamıyoruz ve her gün defalarca bu suçlar işleniyor.

DÜNYA KADINLARI BULUŞTU

Sönmez, Türkiye’deki kadınlar olarak bu organizasyonu yaptıklarını ve dil, din ve ırk fark etmeksizin tüm dünyadaki kadınlardan karşılık bulduklarını söyledi. Yaklaşık 450 sivil toplum kuruluşu ve birçok ülkeden kadınların bu organizasyona destek verdiğini hatırlatan Sönmez “10 binin üzerinde kadın geldi. İnatçı ve kararlı duruşumuz, inşallah Suriyeli kardeşlerimizin özgür kalmasına vesile olacak ve bizler pes etmeyeceğiz. Sessiz bir çığlık atacağız, son Suriyeli kardeşimiz hapisten çıkana kadar vicdan hareketimiz sürdüreceğiz.” diye konuştu.