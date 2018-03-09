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İzmir'de bir demir çelik fabrikasında vincin kancası koptu 2 işçi tonlarca ağırlığın altında kaldı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında çalıştıkları sırada vincin kancasının kopması sonucu 3-4 tonluk malzemenin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Yeni Foça karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde kapak ringinin değişimi sırasında vincin kancasının kopması sonucu işçiler Mehmet Sait Akan (47) ile Mehmet Emin Arık (49) 3-4 tonluk malzemenin altında kaldı.

Olay yerinde yaşamlarını yitiren işçilerin cesetleri ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aralarında fabrika yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, daha büyük faciaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten fabrika çalışanları olaya tepki gösterdi.

 

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