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Bursa'da vinçlerle evet yazdılar

Bursa'da bir grup vinç işletmecisi, referandumda hükümete destek vermek için araçlarıyla 'evet' yazdı.

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Bursa Vinç İşletmecileri Derneği üyesi bir grup, araçlarıyla birlikte merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki boş bir arazide toplandı. Yaklaşık 30 vinci, arazide özenle dizen dernek üyeleri, "evet" yazısı oluşturdu.

Dernek Başkanı Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vinç işletmecileri olarak 16 Nisan'da yapılacak referandumda hükümete destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

"BURSA'DAN AÇIK ARA EVET ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Hükümete desteklerinin tam olduğunu belirten Aslan, "Herkes, 'evet' çıksa ne olur, 'hayır' çıksa ne olur. Herhangi bir değişiklik olmaz' diyor. Ben buna inanmıyorum. Çok büyük değişiklik olur. Bu referandumda açık ara 'evet'in çıkması için dernek olarak çalışıyoruz. Bu seçimde Bursa'dan da açık ara 'evet' çıkarmaya çalışacağız. Bugün de burada arkadaşlarımızın getirdiği makinelerle 'evet' yazdık. Bunu da Türkiye'deki herkese duyurmak istedik" dedi.

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