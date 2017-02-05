Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 4 yaralı

Dağda mahsur kalan gencin sözleri güldürdü

Antalya'da dağcılık merakıyla çıktığı dağda mahsur kalan 25 yaşındaki genci itfaiye ekipleri kurtardı. Gencin kurtarılma anında söylediği "Bu memleketin en nefret ettiğim şeyi cahilliğiydi ama başıma geldi" sözleri, kendisini izleyen vatandaşları güldürdü.