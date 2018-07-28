Virgin Galactic, test uçuşunda yükseklik rekoru kırdı

Uzay turizmini bu yıl sonuna doğru başlatmak isteyen Virgin Galactic, test uçuşlarına hızla devam ediyor. VSS Unity isimli uzay aracının üçüncü gazlı uçuşunu gerçekleştiren şirket, tam 52 kilometre yüksekliğe çıkarak yeni bir irtifa rekoruna imza attı.

Kaliforniya eyaletinin Mojave Çölü'nde gerçekleştirilen denemede VSS Unity, White Knight isimli taşıyıcı uçağıyla birlikte yaklaşık 14 kilometre yüksekliğe çıkarıldı. Sonrasında taşıyıcı uçağından ayrılan uzay aracı roket motorlarını 42 saniye boyunca çalıştırarak Mach 2.47 hızına ulaştı. Sesten neredeyse iki buçuk kat daha hızlı hareket eden VSS Unity ve iki pilotu, maksimum 52 kilometre yüksekliğe çıktı ve böylece 100 kilometre olarak kabul edilen uzay sınırını da yarılamış oldu.

Space came one step closer today. First footage is in, check it out! #SpaceShipTwo pic.twitter.com/yTQdXVHEVE — Virgin Galactic (@virgingalactic) 26 Temmuz 2018

Uçuşun en başından sonuna kadar nefes kesici bir deneyim olduğunu belirten VSS Unity pilotu David Mackay,"Unity'nin roket motorları yine muhteşem bir performans ortaya koydu. Kokpitteki iki pilot olarak daha önce bu kadar yükseğe çıkmamıştık. Dünya'nın gökyüzünden görüntüsü gerçekten de olağanüstüydü." sözlerini kullandı.

Virgin Galactic önümüzdeki aylarda test uçuşlarına çıkmaya devam edecek. Şirket ilk resmi uçuşlara başlamadan önce VSS Unity'nin motorlarını en az 60 saniye boyunca çalıştırmayı ve 100 kilometrelik uzay sınırına ulaşmayı hedefliyor.

SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına yaklaşık 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan seyretme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e konuşan şirket kurucusu Richard Branson, şu ana kadar tam 800 kişinin uzay turları için kaydolduğunu ve ücretlerini de ödediğini söylemişti. Şirketin ilk resmi uçuşuna bu yıl sona ermeden çıkacağını ifade eden Branson, kendisinin de astronot eğitimi aldığını ve bu uçuşta bizzat yer alacağını belirtiyor.

(Donanım Haber)