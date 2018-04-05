Vitaminin fazlası zehir
İnsan gelişimini sağlayabilmesi ve hayatın sürdürülmesi için vitaminlerin büyük ihtiyaç olduğunu dile getiren diyetisyen Aylin İlküplü ancak fazla alınmasının da zehirlenmelere neden olabileceğini söyledi.
Vitaminin tamamlayıcı özelliği olduğunu belirten İlküplü, “Vitaminler çok çeşitlidir ve her biri birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden vitamin ihtiyacımızı yeteri şekilde karşıladığımıza emin olmalıyız. Vitaminin en verimli şekilde kullanılabilmesi için besinleri taze ve mevsiminde tüketmeye özen göstermelidir Ancak birçok hastalığın oluşmasını engelleyen ve tedavi edici özelliği olan vitaminlerin vücuda fazla alınması zehirlenmelere neden olabilir” diye konuştu. İlküplü, evde yemek yapan kişiler için de önerilerde bulunarak “Çiğ sebze ve meyveler, metal bıçak ile temas ettirilmemeli ve tüketimine yakın zamanda el yardımıyla küçük parçalara ayrılması sağlanmalıdır. Posası ve vitamini özellikle kabuğunda bulunan meyve ve sebzelerin kabukları soyulmamalı ve rendelenmemeli, dondurulmuş ürünler tercih edilmeli, yoğurdun suyu dökülmemeli. Besinler tüketilirken çok fazla pişirmemeye özen gösterilmeli, hatta çiğ olarak tüketilmelidir” diye konuştu.
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