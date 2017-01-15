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Vitesi karıştıran sürücü otomobiliyle iş yerine girdi

Bilecik'te sürücüsünün vitesi karıştırması sonucu bir otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra iş yerine girdi.

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Bilecik'te sürücüsünün vitesi karıştırması sonucu bir otomobil, başka bir araca çarptıktan sonra iş yerine girdi.

Alınan bilgiye göre, 34 EK 1132 plakalı otomobilini, Bilecik-İstanbul karayolu üzerindeki Atatürk Bulvarı eski belediye kavşağında yol kenarına park etmek için manevra yapmak isteyen Gül D'nin yanlış vitese taktığı araç, önce park halindeki 11 AK 274 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yakındaki bir iş yerine girerek durabildi.

Kaza nedeniyle araç ve iş yerinde hasar meydana geldi.

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