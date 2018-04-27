Viyana'da Yunus Emre'de Aşk Konferansı'nda hayatı ve eserlerinden kesitler sunuldu

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen "Yunus Emre'de Aşk" başlıklı konferansa çok sayıda davetli katıldı.

Almanca geçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, 14. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Yunus Emre'nin kültür mirası ve düşüncelerinin çok geniş kitlelere ulaştığını belirterek, 1991 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Yunus Emre Barış ve Sevgi Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Enstitünün Yunus Emre adını taşımasının bir tesadüf olmadığını vurgulayan Yorulmaz, "Yunus Emre, Türk dilinin gelişmesine yaptığı katkıların yanı sıra 'insani değerler, barış ve sevginin sembolü' olarak kabul edilir. Bu bağlamda başlıca hedefimiz, yalnız Türk dili, kültürü ve sanatını dünyaya yaymak değil aynı zamanda insanların anlayış ve barış içinde yaşamlarını sürdürecekleri bir dünyaya katkı sağlamaktır." dedi.

Yunus Emre'nin temel öğretisinin dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın herkesin temel insani değerler doğrultusunda birlikte yaşaması olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, YEE'nin de bütün çalışmalarının bu prensibe dayandığını anlattı.

Viyana Üniversitesi Filoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Takım da Yunus Emre'nin bugün dahi her kesimden insan tarafından kolayca anlaşılmasını sağlayan unsurun, her şeyden önce kullandığı sade dil olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Takım, "Yunus Emre, Anadolu'dan çıkmış evrensel bir değerdir. Anadolu'nun hikmeti Yunus Emre'nin mısralarında yalın bir dille ifade edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu'nun tasavvuf anlayışının derin manasının halk dilinde böylesine ustalıkla ifade edilmesinin çok büyük bir maharet olduğunu vurgulayan Takım, Yunus Emre'nin, şiirlerinde aşk temasını sıklıkla işlediğini, özellikle ilahi aşkın şairin bütün eserlerinin ana konusu olduğunu sözlerine ekledi.