Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Vize krizi için AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yapacak. Amerikan Büyükelçiliği'nin muhattabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Süreci takip ediyoruz. Biz son derece rasyonel yaklaşıyoruz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alışveriş merkezinde büyük yangın

Alışveriş merkezinde büyük yangın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA