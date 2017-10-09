Vize krizi için AK Parti'den ilk açıklama
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yapacak. Amerikan Büyükelçiliği'nin muhattabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Süreci takip ediyoruz. Biz son derece rasyonel yaklaşıyoruz.
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