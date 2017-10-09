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Türkiye'den ABD'ye 'vize' mesajı: Karardan geri dönülmeli

Dışişleri Müsteşarı'nın ABD Büyükelçisiyle telefonda görüştüğü bildirildi. ABD Elçiliği Müsteşarı da bugün Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre ABD'ye karardan geri dönülmesi mesajı verildi.

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Dışişleri Müsteşarı'nın ABD Büyükelçisiyle telefonda görüştüğü bildirildi. ABD Elçiliği Müsteşarı da bugün Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre ABD'ye karardan geri dönülmesi mesajı verildi. (NTV)

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