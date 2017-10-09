Türkiye'den ABD'ye 'vize' mesajı: Karardan geri dönülmeli
Dışişleri Müsteşarı'nın ABD Büyükelçisiyle telefonda görüştüğü bildirildi. ABD Elçiliği Müsteşarı da bugün Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre ABD'ye karardan geri dönülmesi mesajı verildi.
Dışişleri Müsteşarı'nın ABD Büyükelçisiyle telefonda görüştüğü bildirildi. ABD Elçiliği Müsteşarı da bugün Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre ABD'ye karardan geri dönülmesi mesajı verildi. (NTV)
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