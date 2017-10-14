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Vize krizinden sonra gemiyle ilk Amerikalılar geldi

Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize krizinin ardından gemiyle ilk turist kafilesi Türkiye’ye geldi. Gümrük işlemleri için limana yanaşan gemide bulunan Amerikalıların giriş yapıp yapamayacakları merakla bekleniyor.

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Amerikalı bir kurvaziyer şirketine ait Malta bandralı Azamara Journey isimli yolcu gemisi sabah 07.00’de Kuşadası Limanı’na yanaştı. Akşam 18.00’de Kuşadası’ndan ayrılacak olan bin 200 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde Akdeniz turuna çıkan Amerika ve Avusturalyalı turistler bulunuyor.
 
Akdeniz turu kapsamında Kuşadası Limanı'na yanaşan Azamara Journey, vize krizinden sonra Amerikalıları Türkiye’ye getiren ilk yolcu gemisi oldu. Limana yanaşan gemi gümrük işlemleri için bekletiliyor. İki ülke arasında günü birlik ve transit geçiş vizesi kaldırıldığı için Amerikalıların Kuşadası’na giriş yapıp yapamayacakları, yaparlarsa ne şekilde bir işlem uygulanacağı merakla bekleniyor.

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