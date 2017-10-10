Vize yasakları başladı
ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasının ardından bu akşam itibariyle vize yasağı başladı.
- İHA
ABD’nin Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya alma kararının ardından misilleme olarak Türkiye’nin de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya alması başladı. Alınan karar gereği saat 22.00 itibariyle ABD'den Türkiye'ye gelen yolculara sınır kapılarında vize verilmedi. ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara sınır kapılarında bu vize verilmezken, transit olarak Türkiye’ye gelen ABD vatandaşlarına ise yarın akşam saat 22.00’den sonra Türkiye’ye giriş vizesi verilmeyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.