Volkan Bayar kimdir kaç yaşında son dakika Eskişehir Osmangazi Üniversitesi saldırganı nerelidir

Volkan Bayar kimdir son dakika Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne neden saldırı düzenledi? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Gündeme düşen bu haberle vatandaşlar Volkan Bayar’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.Doğan Haber ajansının geçtiği son dakika bilgiye göre saldırıyı üniversitedeki Araştırma Görevlisi V. B. gerçekleştirdi. Saldırının nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmazken Eskişehir'deki yerel bir site V.B.'nin FETÖ'den ihraç edildiğini iddia etti. İşte merak edilen Volkan Bayar kimdir biyografisi...

Saldırgan Volkan Bayar kimdir?

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisi; dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü. Saldırganın bir öğretim görevlisi olduğu ve silahıyla birlikte yakalandığı öğrenildi. Saldırganın adının Volkan B. olduğu, belinde silahla geldiği, olayın planlı ve hedef gözetilerek gerçekleştiği açıklandı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı. Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Adı Soyadı : Volkan BAYAR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Oda No 329

Doğum Tarihi : 24.01.1981

Unvanı : Araştırma Görevlisi

Öğrenim Durumu : Doktora öğrencisi

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Sınıf Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2004

Yüksek Lisans Ölçme ve Değerlendirme Denver Üniversitesi 2011

Doktora Eğitim Programları ve Öğretim Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devam ediyor

Doktora Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devamediyor

5. Akademik Unvanlar

Arş. Gör. Eğitim Bilimleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2011-2012

Arş. Gör. (35. Madde) Eğitim Bilimleri ESOGÜ 2012-

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli derg

SALDIRGANIN ASIL HEDEFİ KİMDİR?

Rektör Gönen, saldırgan Volkan Bayar'in FETÖ'den ihraç edilmediğini, Bayar'in üniversitedeki başka kişilerin FETÖ ile ilişkili olduğunu savunduğunu ifade etti. Gönen, saldırganın hedefinde üniversite dekanı olduğunu açıkladı. Odaya giren saldırganın dekanı orada göremeyince cinnet getirdiğini söyledi. Gönen, saldırgan hakkında soruşturma olduğunu söyledi. Üniversite rektörü, dekan ile saldırgan arasında daha önce bir tartışma olup olmadığına ilişkin "Tartışma yaşanmış olabilir, o konuda çok emin değiliz" dedi.

FETÖ İDDİASI

Gönen, zarlı için şöyle konuştu: "FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. Dekanı bulamayınca sanıyorum cinnet getirmiş durumda idi. Fatih beyi vurmuş, daha sorna dekan yardımcımızı vurmuş Mikail Yalçın beydi, daha sonra üst kattaki iki araştırma görevlimizi vurmuş. Başka bir arkadaşımıza da silah doğrultmuş ama kurşun sıkışmış, bir şey yapamamış. Daha sonra binayı terk ettikten sonra polis tarafından derdest edilmiş.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak saldırı ile ilgili şunları söyledi:

"Volkan Bayar adında bir araştırma görevlisi, 4 kişiyi silahla öldürdü. 3 savcı görevlendirildi ve araştırma yapılıyor. Araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili olarak geniş bilgi verilecek.

Başsavcılık olaya el koydu. Olay aydınlanınca geniş açıklama yapılacak."

BÜYÜKERŞEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir'deki bir devlet üniversitesi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin kuruluşu, Eskişehir'de üniversite yaşamını başlatan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinin kuruluş tarihi olan 1970 yılına dayanır.

18 Ağustos 1993'te çıkan 496 sayılı KHK ile Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurulmuş ve Anadolu Üniversitesine bağlı olan Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, Fen Bilimleri, Metalurji ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bu Üniversiteye bağlanmıştır. 1994'te Sivrihisar Meslek Yüksekokulu, 1995'te Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 1996'da Eskişehir Sağlık Yüksekokulu (2015'te Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür) 1998'de Eğitim Fakültesi kurularak Üniversite bünyesine katılmıştır.

2005 yılında adı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) olarak değiştirilen üniversitenin bünyesinde, 2007'de Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (2013'te Turizm Fakültesine dönüştürülmüştür), Mahmudiye Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı 2008'de Diş Hekimliği Fakültesi, 2009'da Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2010'da Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.

2015-2016 Öğretim Yılı itibarıyla, 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü'de, 1264'ü Doktora, 3813'ü Yüksek lisans, 22857'si Lisans olmak üzere Toplam 29822 öğrenci öğrenim görmektedir