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Volkswagen Avek’ ten Mesleki İstihdama Destek..

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Volkswagen Avek Otomotiv laboratuvarı açıldı

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Avek Otomotiv, öğrencilerin Volkswagen orijinal ekipmanları ile uygulamalı teknolojik eğitim alacağı  Volkswagen Avek laboratuvarını Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde açtı.

Son yıllarda otomotiv sektöründe iyiden iyiye hissedilen yetişmiş teknik personel eksikliği ve istihdam zorluğuna çözüm olabilmek için meslek liselerinde öğrencilerin henüz eğitimlerinin başlangıcında, gelecekteki çalışma ortamları ile tanışmaları gerektiğini belirten Avek Otomotiv yetkilileri, bu şekilde Marka sevgisinin de artacağına inanıyorlar.

Toplam 2 yıl süren program dahilinde, öğrenciler Volkswagen’e ait teknolojik cihazlar ile aldıkları okul eğitimlerinin yanında haftanın belirli günlerinde Avek Otomotiv Şubelerindeki servis atölyelerinde, uzman teknisyenlerin gözetiminde de süreçlerini devam ettiriyorlar.

Öğrenciler İş Hayatına Hazırlanıyor…

Türkiye genelinde farklı okullardaki projeler ile Volkswagen Laboratuvarlarında birçok öğrenci eğitim almış Volkswagen Yetkili Servislerinde eğitimleri sonrasında teknisyen olarak istihdam edilmiştir.

Avek Otomotiv’de 2005 yılında açıldığı ilk günden itibaren benzer projeler kapsamında 300’ü aşkın Meslek Liseliyi eğitim süreçlerinde misafir etmiş ve önemli bir kısmını kadrosuna teknisyen olarak dahil etmiştir.

Yeni yatırımları ile sürekli büyüyen Avek Otomotiv Yetkilileri, gelecekte daha fazla deneyimli personel ihtiyacı duyacakları için doğrudan bir okul ile işbirliğine gitmenin doğru olacağını ve Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de bu işbirliği konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini dile getirdiler.

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