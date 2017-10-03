Walter Steinmeier: Almanya’da yeni görünmez duvarlar yükseliyor

Steinmeier, 24 Eylül seçimlerinde aşırı sağ parti Alernative für Deutschland’ın (AfD) Almanya’nın doğu bölgelerinde en güçlü parti olarak Meclis'e çok sayıda temsilci sokmasına ilişkin olarak da, “Almanya’yı ayıran en büyük duvar yıkıldı. Fakat 24 Eylül’de gerçekleşen seçim gösteriyor ki daha az görünür, dikenli telleri ve idam cezaları olmayan farklı duvarlar örülüyor” dedi.

AfD’nin zaferine doğrudan değinmeden, “Bu duvarların ardından demokrasi ve temsilcilerine karşın derin bir güvensizlik beslenmektedir” diyen Steinmeier’in yorumları, geçen günlerde anket şirketi INSA tarafından Bild gazetesi için gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını destekliyor: Araştırma Almanya’da duvarın yıkılışının 27 yıl ardından Almanların halen Doğu ve Batı olarak derin bir ayrışma içinde olduğunu gösteriyor.

Araştırma, Almanların yüzde 64.6’sının halen doğu ve batı arasında ciddi ayrımlar olduğuna inandığını, sadece yüzde 22.9’unun ise bu ayrımın geçmişte kaldığını hissettiğini gösteriyor. Berlin Duvarı’nın yıkılışının 27. yıl dönümünden bir gün önce yayınlanan anket sonuçları eski Doğu Almanya bölgesinde yaşayan Almanların yüzde 74’ünün, eski Batı Almanya’da yaşayanların ise yüzde 62.3’ünün halen “görünmez bir duvar” gördüğünü aktarıyor.