Washington Adalet Müşavirliğine atama

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Faris Karak, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği bünyesindeki Adalet Müşavirliği görevine getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karak, 2016 Ağustos ayından bu yana boş olan Washington Adalet Müşavirliği görevine atandı. Karak'ın 27 Kasım 2017'de yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olan Karak, hakimlik mesleğine Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde başladı. 11 yıldır hakimlik yapan Karak, daha sonra Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tetkik hakimliği görevine getirildi.

Aynı genel müdürlük bünyesinde 2012 yılında daire başkanlığına atanan Karak, önceki yıl Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.