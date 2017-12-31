Whatsapp çöktü mü? Yılbaşı gecesi Whatsapp’a erişimde sorun yaşanıyor

Whatsapp çöktü mü? 2018 yılbaşı gecesinde Whatsapp kullanıcılarına kötü bir sürpriz geldi. Whatsapp’a girişlerde yaşanan sorun ardından, Whatsapp çöktü mü sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Whatsapp’ta dünya genelinde bir erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

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1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlatmıştı. Öte yandan WhatsApp'sız kalan kullanıcılar ne yapacağını şaşırmıştı. Bu kısa süreli 'dijital kıyamet'le ilgili şakalar da sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Brezilya'dan Rusya'ya Türkiye'den Vietnam'a kadar birçok ülkede hizmet kesilirken Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi trend olmuştu.

Yaklaşık 30 dakika boyunca WhatsApp'ta mesaj alınıp gönderilememişti. Kimi ülkelerde bu süre 2 saati bulmuştu.