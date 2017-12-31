Whatsapp çöktü mü? Yılbaşı gecesi Whatsapp’a erişimde sorun yaşanıyor
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp’a girişte yaşanan sorunlar nedeniyle Whatsapp çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. 2018 yılbaşının kutlandığı dakikalarda Whatsapp kullanıcıları büyük bir şok yaşıyor. Whatsapp’a girişlerde yaşanan sorunun ardından birçok kişi Whatsapp’ın çökmesiyle ilgili bilgi araştırıyor. Whatsapp’a erişimde dünya genelinde bir sıkıntı olduğu göze çarpıyor.
Whatsapp çöktü mü? 2018 yılbaşı gecesinde Whatsapp kullanıcılarına kötü bir sürpriz geldi. Whatsapp’a girişlerde yaşanan sorun ardından, Whatsapp çöktü mü sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Whatsapp’ta dünya genelinde bir erişim sorunu yaşandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
DAHA ÖNCE DE YAŞANDI
1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın 3 ay içinde iki kez çökmesi üzerine Facebook soruşturma başlatmıştı. Öte yandan WhatsApp'sız kalan kullanıcılar ne yapacağını şaşırmıştı. Bu kısa süreli 'dijital kıyamet'le ilgili şakalar da sosyal medyada hızla yayılmıştı.
Brezilya'dan Rusya'ya Türkiye'den Vietnam'a kadar birçok ülkede hizmet kesilirken Twitter'da '#Whatsappdown' etiketi trend olmuştu.
Yaklaşık 30 dakika boyunca WhatsApp'ta mesaj alınıp gönderilememişti. Kimi ülkelerde bu süre 2 saati bulmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.