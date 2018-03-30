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WhatsApp gözetleme uygulaması Apple tarafından yasaklandı

Chatwatch isimli yeni bir uygulama, arkadaşlarınızın WhatsApp’ta kimlerle konuştuğunuzu görmesini sağlıyor. Uygulama, App Store’da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.

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WhatsApp’ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan yeni bir uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp’a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve hatta o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.
 
Kullanıcılar ‘son görülme’ özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.
 
Uygulama, App Store’da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı. Chatwatch’un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.
 
(Haber Türk)

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