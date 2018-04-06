WhatsApp güncellemesindeki 2 harika yenilik

Bu yeni özellikler iOS için App Store’da sunuldu. Öte yandan, Anroid kullanıcıları bunlara şimdilik sadece Android beta sürüm 2.18.102 ile ulaşabiliyor. Yeniliklerden ilki olan ses kaydı kilidi sayesinde kullanıcılar sesli mesajlar için kayıt tuşuna basılı tutmaktan kurtuluyor. Tek yapılması gereken ses kayıt ikonunu yukarı doğru kaydırarak kilit mekanizmasını aktif etmek.

Uygulama içi YouTube videosu oynatma ise kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellikti. Daha önce bir arkadaşınız size bu platformdan video gönderdiğinde sadece bir bağlantı alıyordunuz. Bu bağlantıya tıkladığınızda ise YouTube uygulamasına yönlendiriliyordunuz. Neyse ki artık bu durum da ortadan kalkıyor. Sohbet ederken bile video oynatma işlevi sonunda hazır. Hatta bu videoları resim-içinde-resim desteği ile de kullanabileceksiniz.

Bu önemli yenilikler için iOS uygulamasını güncellemeniz, Android içinse beta programına dahil olmanız gerekiyor.

(ShiftdeIete)