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WhatsApp iletilen mesaj sayısını kısıtlayacak

Yalan haberle mücadele konusunda bir adım daha atan WhatsApp, yeni özelliği ile kullanıcılarının bir mesajı bir seferde en fazla 20 kişiye göndermesini sağlayacak. Hindistan'daki linç olayları sonrasında hükümetin sıkıştırdığı Facebook, ülkedeki mesaj iletim limitini ise Hindistan'a özel olacak şekilde 5 yapacak. Ayrıca, mesajları başkasına iletmeye yarayan simge de fotoğraf ve videoların yanından kaldırılarak işlem zorlaştırılacak.

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WhatsApp'ta dolaşan mesajlar üzerine Hindistan'da 30 kişinin linç edilmesi üzerine, Facebook, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a kısıtlamalar getireceğini açıkladı.
 
Bir süre önce iletilen mesajların yönlendirilmiş olduğunu göstermek için önlerine bir ibare ekleyen uygulama, Hindistan'daki olaylar için gazetelere ilan da vermişti.
 
Hindistan hükümetinin bunları yeterli bulmadığını belirten The Economic Timmes, WhatsApp'tan daha fazlasının beklendiğini ve uygulamanın sahibi Facebook'un da yeni önlemleri bu sebeple aldığını yazdı.
 
WhatsApp blog'da yayımlanan gönderiyle duyurulan yeni özellikler için "Sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğimiz bu değişikliklerin, WhatsApp'ı tasarlandığı şekilde, bir özel mesajlaşma uygulaması olarak tutmaya yardımcı olacağına inanıyoruz" ibaresine yer verildi.
 
(Haber Türk)

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