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WhatsApp'a 'Resim İçinde Resim' modu geliyor

WhatsApp, kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni bir özelliğin peşinde! 'Resim içinde Resim' modu sayesinde yazışırken paylaşılan videoları tek tıklamayla izlemek mümkün olacak

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Son olarak grup video aramasını kullanıcıların hizmetine sunan WhatsApp, yazışırken aynı zamanda paylaşılan videoları izlemeyi mümkün kılan yeni bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Uzun zamanddır test sürecinde olan ‘Resim İçinde Resim’ modu sayesinde YouTube ve Instagram videoları mesaj pencerisi üzerinden tek tıklamayla izlenebilecek.
 
‘Resim İçinde Resim’ modunu destekleyen uygulamalar arasında Netflix, Google Maps, Telegram ve Google Duo var. Ayrıca YouTube da içinde bulunduğumuz sene içerisinde bu özelliği Android kullanıcılarına sunmuştu. Çok yakında bu uygulamalar arasına WhatsApp da eklenecek.
 
1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp içerisinde bu özelliği kullanabilmek için paylaşılan video üzerindeki ‘oynat’ simgesine tıklamanız yeterli olacak. Yeni özellik hala geliştirilme aşamasında ancak bu ayın sonlarına doğru uygulamaya eklenmesi bekleniyor.

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