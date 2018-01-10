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Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdiler

El Universo gazetesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Ekvador vatandaşlığı aldığını iddia etti.

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Gazete, bir kaynağa dayandırdığı haberde, Assange'a verilen pasaportun numarasını da yayınladı.

Daha önce Twitter'de, Assange'ın Ekvador milli takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı.

6 YILDIR BÜYÜKELÇİLİK'TE BULUNUYOR

Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor.

Tutuklanıp İsveç'e gönderilmemek için 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, geçtiğimiz haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını doldurmuştu.

KAYNAK: HABER 7

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