Xiaomi Mi 8 için 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneği satışa sunuldu

En ucuz amiral gemilerinden birisi olarak dikkat çeken Xiaomi’nin Mi 8 modeli yeni bir seçeneğe daha kavuşuyor. Arada eksik olan 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi de seçenekler arasında yerini alıyor.

Xiaomi Mi 8 özellikleri

Xiaomi Mi 8 modelinde 6.21 inçlik 2248x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Ekran AMOLED tabanlı ve Samsung üretimi. Ayrıca Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran 600 nit parlaklık değeri ile dış mekanlarda en iyi görüş imkanını sunuyor. Kontrast oranı ise 60000:1.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan model 6GB/8GB LPDDR4X RAM ve 64GB/128GB UFS 2.1 depolama seçeneklerine sahip.

Arka kamera 12MP+12MP çözünürlüğünde SONY IMX363 sensörlerden oluşuyor. 4 eksenli OIS ile desteklenen sensörlerin piksel boyutu 1.4 mikron metre. Böylece düşük ışıkta çok daha iyi sonuçlar alabiliyor. Ön kamera da 20MP çözünürlüğünde ve büyük piksellere sahip. Yapay zekâ teknolojileri her iki kamerada da en iyi sonucu vermeyi amaçlıyor. Örneğin Studio Lighting portre modunu biraz daha ileriye götürmüş.

Modelin en dikkat çekici tarafı gelişmiş yüz tanıma sistemi. Xiaomi’nin özel geliştirdiği sistem kızıl ötesi sensör, aydınlatma sensörü ve ön kamera bileşenlerinden oluşuyor. Modelde 3400mAh kapasiteli bir batarya yer alırken QuickCharge 4+ teknolojisi ile destekleniyor.

Xiaomi Mi 8 fiyatı

Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi için fiyatı 420$ civarında. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi için 470$ belirlenmişti. 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi seçeneği için 485$ civarında bir fiyat etiketi söz konusu. Ayrıca aynı fiyat seviyesinde 6GB RAM ve 256GB kapasite barındıran dördüncü bir seçenek daha var.

(Donenım Haber)