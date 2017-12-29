X-ray cihazından geçmeye çalıştı, adliyeyi birbirine kattı
Bursa Adliyesi’nde x-ray cihazından geçmeye çalışan kedi kameralara yakalandı. Cihazın kenarında duran kedi, cihazdan geçtiği sırada polis memurları tarafından durduruldu.
- İHA
Adliyenin giriş kapısında bulunan x-ray cihazından geçmeye çalışan bir kedi vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Cihazın kenarına oturan ve dakikalarca cihaza karşı direnen kedi, x-raydan geçerken polis memurlarınca fark edildi. Polis memurları cihazı durdurup kedinin çıkmasını beklerken, yaramaz kedi yeniden cihazın kenarına oturarak oyun oynamaya devam etti. Bu sırada yaşananları cep telefonu ile çeken vatandaşlar kediye büyük ilgi gösterdi.
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