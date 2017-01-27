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Yabancı uyruklu 73 kişi Edirne'de yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 73 yabancı uyruklu yakalandı.

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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Kemalköy ve Yenikadın köylerinde yaptıkları kontrollerde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Suriye, Afganistan, Pakistan ve Fas uyruklu 64 kişiyi? yakaladı.

Söz konusu kişiler, ekipler tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Meriç ilçesinde de jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 9 kişi ile birlikte kendisi de Suriyeli olan ve bu kişilerin Yunanistan'a geçişini organize ettiği belirtilen K.H'yi yakaladı.

K.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 Suriyeli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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