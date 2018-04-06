Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yabancı yatırımcı 500 milyon dolarla güvenli limana geldi

Uluslararası piyasalardaki belirsizliklere rağmen Turkcell’in 500 milyon dolar nominal değerli 10 yıl vadeli uluslararası tahvil ihracına 2 kat talep geldi. Bu ihraç 2015’den bu yana bir Türk şirketi tarafından uluslararası piyasalarda gerçekleştirilmiş 10 yıl vadeli ilk ve tek Eurobond ihracı oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Turkcell’e güveni bir kez daha tescillendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası yatırımcıların Turkcell’e duydukları güven, 10 yıl vadeli Eurobond ihracına gelen 2 kat talep ile yine tescillenmiş oldu. Küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiği ve dalgalanmanın oldukça fazla olduğu bu dönemde Turkcell, gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile bir kez daha yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Turkcell’in İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edeceği 500 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli Eurobond’un talep toplama süreci yoğun talep ile tamamlandı. Kupon faizi sabit yıllık %5,80 olacak şekilde ihraç edilecek Eurobond’un satış işlemlerinin 11 Nisan 2018 tarihinde tamamlanması bekleniyor. En son 2015 yılında 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren Turkcell, o tarihten bu yana uluslararası piyasalarda bu denli uzun vadeli ihraç gerçekleştiren tek Türk şirketi oldu. Bu ihraç, son dönem finansal piyasalardaki artan oynaklığa rağmen yabancı yatırımcıların Turkcell’e ve Türkiye’ye olan ilgisinin halen yüksek olduğunu gösteriyor.

Turkcell’in finansal gücüne sağlamlık ve yatırım yapılabilir teyidi

Turkcell’in Türkiye’nin uluslararası alanda tanınan ve güvenilen en önemli şirketlerinden biri olduğuna dikkat çeken Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, “Halen New York Borsası’na ilk ve tek kote olan Türk şirketiyiz. Eurobond ihracımıza olan yoğun talep Turkcell’e ve Türkiye’ye duyulan güveni bir kez daha açıkça ortaya koydu. Turkcell’in büyüme stratejisi, güçlü bilançosu ve finansal sonuçları ile şebeke ve altyapı yatırımları ve kur riski yönetimindeki başarısı gibi dinamikler Turkcell’e yatırım yapılmasını sağladı. Turkcell olarak, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize destekleri ve bize duydukları bu güven için bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eskişehir´de üniversitede silahlı saldırı: 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Eskişehir´de üniversitede silahlı saldırı: 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA