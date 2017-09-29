Yakalanan örgüt üyesi Ercan: Açlık grevi talimatı terör örgütü DHKP-C'den geldi

OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan Semih Özakça ile Nuriye Gülmen'in yargılandığı dünkü duruşmaya tanık ifadesi damga vurdu. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Nuriye Gülmen katılmazken, tutuklu Semih Özakça, tekerlekli sandalyede sağlık ekipleri kontrolünde getirildi. Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, İstanbul'da yürütülen bir DHKP-C soruşturmasında yakalanan örgüt üyesi Berk Ercan'ın gelen "tanık" ifadesini okudu. Sanık avukatlarının okunmasını istemedikleri ifadeye göre, 19 Temmuz 2017'de tanık olarak ifadesi alınan Berk Ercan, Özakça ve Gülmen'in eyleme başladıkları andan itibaren, eylemlerin zamanı ve sürecini örgütün belirlediğini öne sürdü. Ercan, "Bu olayda adı geçenler masumane gösterilerek, oturma eylemi yapmışlar, örgütün talimatı doğrultusunda açlık grevine başlamışlardır" dedi.(Sabah)