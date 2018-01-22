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Yakıt kapağındaki uyuşturucuya iki tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kullandıkları otomobilde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolu Çırpı mevkisinde yol kontrolü yapan Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fethiye'ye doğru ilerleyen bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği Hera ile arama yapan ekipler, otomobilde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Otomobilin yakıt deposunun kapağını altına yerleştirilmiş 120 uyuşturucu hap ile 3 gram esrar bulundu.

Gözaltına alındıkları emniyette yasal işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.A (34) ve B.K (31) uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı.

 

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