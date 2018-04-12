Yalıya çarpan geminin kaptanı kazaya neyin sebep olduğunu açıkladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz de yaptığı açıklamasında Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin arıza nedenini açıkladı. TBMM KİT Komisyonu'na bilgi veren Deniz, “Geminin 5 numaralı silindir kaverinin çatlaması sonucu, soğutma suyunun eksilmesi nedeniyle hararet yükseldi ve motor arızası oluştu. Motorun stop etmesi sonucu gemiye hâkim olunamadı ve kaza meydana geldi” dedi.

Deniz, geminin karakutusu olan VDR kayıtlarının da bugün çözüldüğünü ve ilgili yerlere iletileceğini açıkladı.

İstanbul Boğazı’nın nadir yalılarından biri olan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin üç personeli “deniz kaza raporunun” hazırlanması için bilgilerine başvurulmak üzere adliyeye çağrıldı. Sabah saatlerinde geminin demirli olduğu Ahırkapı’dan botla sahile çıkan gemi personeli İstanbul Adalet Sarayı’na geldiler. Deniz İhtisas Mahkemesi olan 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gelen gemi kaptanı Edgardo Deseo, baş mühendis Adalla Diarico ve dümenci Samente Jervy Toledo kaza anını mahkemeye heyetine anlattı. Bilgi alma işlemleri sırasında solanda gemi şirketinin avukatları ile yalının avukatı da hazır bulundu.

“DAR BİR BOĞAZDAN GEÇİYORUZ”

Mahkemede ilk ifadeyi ise gemi kaptanı Filipinli Edgardo Deseo verdi. Rahat tavırları ile dikkat çeken Deseo, tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde “Olaylar 15.20 sıralarında başladı. Baş mühendis dahili telefonla beni aradı. Bana ‘motorda bir problem var’ dedi. Ben de ona ‘dar bir boğazdan geçiyoruz, bir şeyler yapmalıyız. Duruma müdahale et’ dedim. Biz seyrederken geminin devrinin düştüğünü gördüm. Devir düşerken gemi iskele tarafından rota değiştirmeye başlamıştı. Makine devri 4 bin 400’deydi, geminin baş tarafı dönmeye başladı. Bu sırada kılavuz kaptan ile demir atmaya karar verdik. Baş tarafta bekleyen ekibe de ‘hazır olun, demir atacağız’ dedim. Bundan 1 veya 2 dakika sonra devir birden 6 bine çıktı. Devir yükselince gemi rotasına doğru dönmeye başladı. Sancak tarafına doğru dönmeye başladığı için demir atmaktan vazgeçtim. Böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir. Çünkü su derinliği 60 metre olduğu için demir atılır ise demiri kaybetme olasılığı var. Demir tutar ise de gemi sancak tarafına doğru dönmeye başlayacak. Ben çok deneyimli bir kaptanım ve uzun yıllar gemicilik yaptım. Sancak demirini bırakırsanız gemi dönmeye başlayacak ve konum itibarı ile sahile çarpacak. O zaman çok daha büyük hasar olacak. Yani sahile yandan çarpacak ve daha geniş bir alana çarpmış olacak. Daha büyük zarar verecek. Dolayısı ile demir atmaktan vazgeçtim. O anda yapılacak en iyi hareketi yaptım. Amacım sancak tarafına gidip, 4 metre sığ alanda, gemiyi sığlığa oturtmaktı. Böylece zararı azaltacaktım. Motor durmuştu maalesef, sığ alana gidemedim, o eve çarptım. Demir atasaydım çok daha fazla zarar oluşacaktı. Kaza sonrası gemiyi kurtardılar. Ben 5 Haziran 2017 tarihinden itibaren bu gemide çalışmaya başladım. Gemideki boğaz haritası en son güncellenmiş haritadır. Geçtiğim ay da boğazdan bir defa geçtim. Boğaz geçişi hakkında çalışmam olmuştur. Gemide çalıştığımdan bu yana gemide hiçbir arıza olmamıştır” dedi.

“GEMİ MAKİNESİ SU SIZDIRIYORDU”

Geminin çarkçıbaşısı Adalla Diarico ifadesinde şunları söyledi: “Gemide baş mühendis, yani çarkçıbaşı olarak çalışıyorum. Saat 15.20 sıralarında gemi yağcısı beni uyardı. Bana ana makinenin 5. silindirinin su sızdırdığını söyledi. Çünkü yağcı makine odasını kontrol ediyordu. Makine odasına problemi görmeye gittim. Suyun ne kadar hızlı sızdığını gördükten sonra kontrol odasına geri dönüp kaptana haber verdim. Kaptan bana problemi çözmem için talimat verdi. Tekrar motor odasına gittim. Müdahale ederken motorun yavaşladığını gördüm. Nedenini bilmediğim bir şekilde motor durdu. Kaptanı aradım ve geçici bir tamir yapmam gerektiğini söyledim. Kaptan talebimi onayladı. Çıkış borusunu kapattım. 5 nolu pistonu soğutma sisteminden çıkardım. Sonra kaptana telefon edip ‘hazırız’ dedim. Ondan sonra kaptan gemiyi demir attığımız (Ahırkapı) yere götürdü. Ben olay anında makine odasındaydım. Dışarıda ne olduğunu bilmiyorum. Sadece motorda olan problemi biliyorum. Motor durduktan birkaç dakika sonra karaya çarptığımızı biliyorum. Gemiye klavuz kaptanı almadan önce geminin makinesini test ettik. Daha önce gemide arızalar oluyordu, ancak bu tür bir kaza ilk defa oldu” dedi.

“DENİZDE AKINTI ÇOK GÜÇLÜYDÜ”

Gemide dümenci olarak çalışan Samente Jervy Toledo ise “Gemide dümenin açısını ve motorun devrini izliyorum. Olay sırasında birden motor devri düşmeye başladı. Klavuz kaptan bana ‘tam sağ’ emrini verdi. Fakat akıntı çok güçlüydü ve gemi yanıt vermedi. 1-2 dakika sonra gemi sahile vurdu” dedi. Deniz İhtisas Mahkemesi’ndeki işlemlerin ardından personel gemiye geri döndü.

(Hürriyet)