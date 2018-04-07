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Yalıya çarpan tankerin çarpma anı kameralarda

İstanbul Boğazı'nda bir tanker, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında kıyıdaki yalıya çarptı.

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Alınan ilk bilgilere göre, Boğaz'da seyreden bir tanker, Anadolu Hisarı mevkisindeki bir yalıya çarptı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi.

İŞTE GEMİNİN YALIYA ÇARPMA ANI
 
Dev geminin tarihi yalıya çarpma anı boğazda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.
 

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