Yalıya çarpan tankerin çarpma anı kameralarda

Alınan ilk bilgilere göre, Boğaz'da seyreden bir tanker, Anadolu Hisarı mevkisindeki bir yalıya çarptı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi.

İŞTE GEMİNİN YALIYA ÇARPMA ANI

Dev geminin tarihi yalıya çarpma anı boğazda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.