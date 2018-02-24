Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yalnız çocuk ‘ilgiyi’ ölümcül sularda arıyor

Uzmanlar, intihara sürükleyen oyunlarla ilgili aileleri uyardı: Yalnız çocukları ‘başarı duygusunu pekiştirerek’ kandırıyorlar.

  • MÜGE DEVİREN ANKARA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Henüz 16 yaşındaki Ahmet P’nin ‘Mavi Balina’ olarak bilinen sanal oyun nedeniyle  hayatına son vermesinin ardından gözler çocukları ölüme sürükleyen oyunlara çevrildi. Mavi Balina’nın Türkiye’de 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün bu konuda asıl görevin aileye düştüğünü söylüyor. Emine Ergün, anne babasıyla sağlıklı iletişim kuramayan, yalnız büyüyen, kendini ifade edecek doğru bir aile ve arkadaş ortamı bulamayan çocukların, bilgisayar oyunlarına daha fazla yöneldiğini söyledi. Emine Ergün, bunun nedeninin ise çocukların bu tip oyunlarda başarı sağladığı alanlar olarak görmesi olduğunu ifade etti. 

GÖREV VERİLİYOR

Mavi Balina gibi oyunların içinde belirli görevler olduğunu belirten Ergün, bu oyunların çocuklar üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi: Görevleri yerine getiriyorlar. ve her kademe atladığında ‘başardın’ diye bir geri bildirim geliyor. Aslında bunlar çocukların  başarı duygularını pekiştiriyor. Ailesinden gerekli ilgiyi göremeyen çocuklar bir yerden bu ilgi ihtiyacını karşılamak durumunda, bu yüzden bilgisayar oyunlarından ya da bazen yanlış arkadaşlıklar kurarak da bunu yapabiliyorlar. 

Zararlı oyunlar oynadığını fark ettiğiniz çocuğa aşırı tepki göstermeyin. Bu çocuğu öfkelendiriyor. Mutlaka oyunun zararları hakkında bilgi verin, gerekirse uzmandan yardım alın . 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı

İş makinesi ana doğalgaz borusunu patlattı

Galatasaray'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Galatasaray'da 10 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Samsung'un sır gibi sakladığı Galaxy S9 görselleri sızdı

Samsung'un sır gibi sakladığı Galaxy S9 görselleri sızdı

At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

At ve eşek eti nasıl anlaşılır?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA