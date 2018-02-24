Yalnız çocuk ‘ilgiyi’ ölümcül sularda arıyor

Henüz 16 yaşındaki Ahmet P’nin ‘Mavi Balina’ olarak bilinen sanal oyun nedeniyle hayatına son vermesinin ardından gözler çocukları ölüme sürükleyen oyunlara çevrildi. Mavi Balina’nın Türkiye’de 142 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği ifade eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün bu konuda asıl görevin aileye düştüğünü söylüyor. Emine Ergün, anne babasıyla sağlıklı iletişim kuramayan, yalnız büyüyen, kendini ifade edecek doğru bir aile ve arkadaş ortamı bulamayan çocukların, bilgisayar oyunlarına daha fazla yöneldiğini söyledi. Emine Ergün, bunun nedeninin ise çocukların bu tip oyunlarda başarı sağladığı alanlar olarak görmesi olduğunu ifade etti.

GÖREV VERİLİYOR

Mavi Balina gibi oyunların içinde belirli görevler olduğunu belirten Ergün, bu oyunların çocuklar üzerindeki etkisini şöyle değerlendirdi: Görevleri yerine getiriyorlar. ve her kademe atladığında ‘başardın’ diye bir geri bildirim geliyor. Aslında bunlar çocukların başarı duygularını pekiştiriyor. Ailesinden gerekli ilgiyi göremeyen çocuklar bir yerden bu ilgi ihtiyacını karşılamak durumunda, bu yüzden bilgisayar oyunlarından ya da bazen yanlış arkadaşlıklar kurarak da bunu yapabiliyorlar.

Zararlı oyunlar oynadığını fark ettiğiniz çocuğa aşırı tepki göstermeyin. Bu çocuğu öfkelendiriyor. Mutlaka oyunun zararları hakkında bilgi verin, gerekirse uzmandan yardım alın .