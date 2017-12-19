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Yalova Üniversitesi eski rektörü Eruslu, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Yalova'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Yalova Üniversitesi rektörü Niyazi Eruslu, yurt dışına çıkışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Eruslu ve "üniversite imamı" olduğu ileri sürülen Mehmet Güler ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, savcının iddianameyi okumasının ardından sanıklardan savunmalarını yapmalarını istedi.

Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme, sanık Eruslu'nun yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, Güler'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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