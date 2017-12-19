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Yalova Üniversitesi’nin eski rektörü Eruslu'ya tahliye

FETÖ/PDY’nin Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik açılan davada tutuklu olarak yargılanan eski rektör Niyazi Eruslu tahliye edildi.

  • İHA
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FETÖ/PDY’nin Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik açılan davada tutuklanan Prof. Dr. Niyazi Eruslu, yaklaşık 14 aydır cezaevinde bulunuyordu. Eruslu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Enstitüsü içerisinde oluşturulan mahkeme salonunda bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Eruslu’nun tutukluluk halinin sonlandırılmasına ve bundan sonraki yargılamanın tutuksuz olarak sürdürülmesine karar verdi. Mahkeme, Yalova Üniversitesi’nin eski rektörü Niyazi Eruslu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti.

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