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Yalova'da 5 üniversite personeli FETÖ'den gözaltına alındı

Eski Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yıldırım ile daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 4 üniversite personeli FETÖ'den gözaltına alındı.

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Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım ile daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 4 üniversite çalışanı gözaltına alındı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları belirlenen Yalova Üniversitesi personeline yönelik operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu'nun yerine bir süre rektör vekili olarak görev yapan ve üniversitede halen öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım ile daha önce görevlerinden uzaklaştırılan üniversite personeli S.D, E.B, Ç.B ve H.B gözaltına alındı.

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