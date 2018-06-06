Yalova'da batan teknedeki 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 6 deniz mili uzakta 12 metre uzunluğunda bir teknede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Teknenin iç kısmında çıktığı öğrenilen yangının bilgisini alan Yalova Emniyeti Deniz Polisi, tekneye ulaşarak Levent Kılıç (32), Mehmet Kalatuğ’u kurtardı. Yanan tekne batarken kurtarılan 2 şahıs, Yalova sahiline getirildi. Burada iki kişini müdahaleleri ambulansta ayakta yapıldı. Sonrasında şahıslar ifade vermek üzere Deniz Polisi Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.