Yalova'da bir kamyonun çarptığı park halindeki otomobilde bulunan iki kişi yaralandı
Yalova'da kontrolden çıkan bir kamyonun çarptığı park halindeki otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine seyreden Selçuk Aydın'ın kullandığı 16 AG 047 plakalı kamyon, Yalova-Bursa karayolu şehirler arası otobüs terminali mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 54 RA 682 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Zafer Kaynar ve araçta bulunan Sergen Çeri yaralandı. Bu kişiler sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre polis ekiplerince kontrollü sağlandı.
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