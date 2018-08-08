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Yalova'da bir mağazanın deposunda çıkan yangında beyaz eşyalar kül oldu

Yalova'da bir beyaz eşya mağazasının deposunda çıkan yangında beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

  • İHA
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Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binada bulunan beyaz eşya mağazasının ikinci katındaki deposunda yangın çıktı.
 
Yangını fark eden vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
 
İtfaiye ekipleri depoyu saran yangına müdahale etti. İtfaiyenin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, depoda bulunan beyaz eşyalar kül oldu.
 
Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

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