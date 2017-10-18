Yalova'da cezaevi firarisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada park halindeki araçta bir kişinin uyuduğunu fark etti.

Araçtaki kişiyi uyandıran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde bu kişinin cezaevi firarisi H.S. olduğunu belirledi.

H.S'nin üst aramasında, 17 gram uyuşturucu madde ve 37 adet içmeye hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.