Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yalova'da cezaevi firarisi yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada park halindeki araçta bir kişinin uyuduğunu fark etti.

Araçtaki kişiyi uyandıran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde bu kişinin cezaevi firarisi H.S. olduğunu belirledi.

H.S'nin üst aramasında, 17 gram uyuşturucu madde ve 37 adet içmeye hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Köylüler buldu, herkes bir anda başına toplandı!

Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi! İşte yeni düzenleme...

Taşeron işçilere kadro müjdesi geldi! İşte yeni düzenleme...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

Ziyaretçilerin giremediği yasak yerler

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ABD ile vize görüşmeleri sona erdi!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA