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Yalova'da denizde kaybolan şahsın cesedine 3 gün sonra ulaşıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde pazar akşamı alabora olan tekneden denize düşen adamın cesedine ulaşıldı.

  • İHA
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Altınova'nın Kaytazdere beldesinin Saralkent mevkiinde pazar günü akşam saatlerinde yanına oğlu Oğuzhan Balcı (16) ile akrabaları Osman Aydın'ı da alarak denize açılan Yılmaz Balcı, sahilden yaklaşık 300 metre açıkta balık avlamaya başladı. Bu esnada hızla kötüleşmeye başlayan hava şartları sebebiyle geri dönme kararı alan Yılmaz Balcı, teknenin çapasını toplamak istedi. Ancak dipte birşeye takılan çapa bir türlü gelmedi. Tekne alabora oldu. Oğuzhan Balcı ve Osman Aydın teknedeki bir yakıt bidonuna tutunarak suya batmaktan kurtulurken, Yılmaz Balcı ise körfezin serin sularına gömüldü. Bağrışmaları duyan sahildeki bir lokantanın çalışanları bir tekne ile suya düşen 2 kişiyi çıkarmayı başardı. 
 
3 gündür süren arama çalışmaları sonrasında acı haber geldi. Ekipler Yılmaz Balcı'nın cesedine ulaştı. Acı haber aileyi yasa boğdu. Otopsi sonrasında ceset aileye teslim edilerek Kaytazdere beldesinde toprağa verilecek.
 

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